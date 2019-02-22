Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил новую редакцию концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге, одно из изменений предусматривает использование на бумажных и металлических тенге надписей только на государственном - казахском - языке.

"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в концепции, опубликованной в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет", сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Между тем на банкнотах, находящихся в обращении в настоящее время, наряду с надписями на казахском языке используется и русский язык.

Согласно концепции, в дизайне банкнот и монет используется одно и (или) несколько из следующих изображений: казахский орнамент или его составные части; портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана; уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана и (или) их фрагменты; изображения, посвященные государственным и международным событиям.

Кроме того, в дизайне банкнот и монет могут быть использованы изображения представителей флоры и фауны Казахстана; изображения, связанные с историей, государственностью, политикой, правом, экономикой, наукой, образованием, культурой, искусством, спортом, развитием Казахстана; изображения, связанные с всемирными ценностями, достояниями, историей и культурой.

Концепция дизайна банкнот и монет национальной валюты была утверждена в декабре 2018 года. Указ вступил в силу со дня подписания.



