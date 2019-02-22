Число погибших в результате взрыва метана на угольной шахте в южноафриканской провинции Мпумаланга увеличилось до 18 человек, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жертвами происшествия стали 5 человек.

В пятницу спасатели достали из шахты тела еще 13 погибших. Поисково-спасательная операция была приостановлена до понедельника в связи с задымлением на месте происшествия.