Шанхай планирует создать фонд развития искусственного интеллекта, чтобы обеспечить долгосрочные и стабильные источники финансирования основных технологий, слияний и поглощений в стратегических отраслях и интеграцию производственных цепочек, сообщает The Paper.

С 2017 г. Шанхай принял несколько мер, направленных на развитие сектора искусственного интеллекта. В ноябре 2017 г. Шанхай первым из китайских провинций и городов предложил политику в области искусственного интеллекта, поставив несколько целей развития ИИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



К 2020 г. масштабы ключевых отраслей искусственного интеллекта в Шанхае превысят 100 млрд юаней ($14,88 млрд), будет сформировано около 60 сценарий применения ИИ.

Проект направлен на строительство 6 демонстрационных районов ИИ, запуск более 100 ведущих проектов, 10 инновационных платформ, 5 промышленных зон и 10 контрольных предприятий.



В сентябре 2018 г. город представил 22 меры для содействия качественному развитию ИИ с точки зрения привлечения талантов, данных, промышленности и капитала. К примеру, муниципальное правительство обязалось предоставить до 30% от общего объема инвестиций в ключевые проекты ИИ с лимитом в 20 млн юаней.



Китай сделал развитие искусственного интеллекта национальным приоритетом, стремясь стать лидером в этой области к 2030 г. Развитие ИИ играет ключевую роль в реализации государственного плана "Сделано в Китае-2025".

