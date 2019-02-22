Владимир Путин сообщил, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Такое заявление он сделал, выступая в Кремле перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.

"Первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут (иметь. - Прим. ред.)".

Глава государства подчеркнул, что это стало результатом системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.

Путин отметил, что эти уникальные достижения лежат в основе успешного развития армии и флота на десятилетия вперед.

"А значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития", - заключил президент.

