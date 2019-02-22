Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил о намерении подать апелляцию на решение ФИФА о наложении на клуб трансферного запрета. Напомним, что сегодня было объявлено, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Таким образом, "Челси" сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20. По словам организации, клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.

"Клуб выражает ФИФА уважение в связи с важной работой, которую она проделывает, но мы действовали в связи с существующими правилами и в скором времени оспорим решение дисциплинарного комитета", - говорится в сообщении "Челси".