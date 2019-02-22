Полицейские профсоюзы города Бордо направили письмо директору главного управления Национальной полиции Эрику Морвану, в котором сообщили о "критическом" состоянии стражей порядка после трех месяцев протестов в стране, а также потребовали ускорить принятие закона против агрессивных демонстрантов. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотим сообщить вам о моральной и физической усталости наших сотрудников, которые, помимо того, что рискуют своим здоровьем в физическом смысле, подвергаются давлению со стороны СМИ и в социальных сетях", - приводит агентство выдержку из обращения.

"В рамках обеспечения порядка на манифестациях задача полиции сводится к борьбе с городскими партизанами субботними вечерами одинаковыми методами и средствами, - говорится в письме. - Это следует изменить, чтобы стражи порядка действовали с большей эффективностью, охраняя порядок и борясь против жестоких погромов".

Профсоюзы подчеркивают, что полицейские подвергаются чрезмерным нагрузкам и слишком часто становятся мишенью для агрессивных манифестантов. В связи с этим они требуют ускорить принятие так называемого антихулиганского закона, который был одобрен в Национальном собрании страны и теперь ожидает рассмотрения во втором чтении в Сенате 12 марта. Собранные в нем изменения должны ужесточить наказание для участников незарегистрированных манифестаций и беспорядков.

Директор главного управления Национальной полиции, по данным агентства, уже встретился с представителями профсоюзов. Он заверил их, что прекрасно осведомлен о жертвах, на которые от полицейских требуют идти каждую субботу, и призвал стражей порядка "держаться, поскольку они составляют основу республики".

"Мы не желаем подливать масла в огонь, мы держимся, поскольку мы профессионалы и это наш долг, - сказал глава регионального подразделения профсоюза Alliance Эрик Маррок. - Однако потом будет [период] "после желтых жилетов", когда одновременно будет наблюдаться обратная реакция и протесты среди полицейских".