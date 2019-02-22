Илон Маск взял ипотеку на $61 млн на 30 лет
22 февраля 2019 22:12 170
Основатель компании Space X и глава Tesla Илон Маск был вынужден взять пять кредитов в банке на общую сумму около $61 млн, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным компании, теперь Маск ежемесячно вынужден платить банку по $180 тыс. Он взял ипотеку на 30 лет.
Отмечается, что в 2018 году Маск взял только четыре новых кредита на покупку недвижимости в США общим размером около $50 млн.
Представители Маска и банкп не стали комментировать эту информацию, добавили в Bloomberg.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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