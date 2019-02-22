Основатель компании Space X и глава Tesla Илон Маск был вынужден взять пять кредитов в банке на общую сумму около $61 млн, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным компании, теперь Маск ежемесячно вынужден платить банку по $180 тыс. Он взял ипотеку на 30 лет.

Отмечается, что в 2018 году Маск взял только четыре новых кредита на покупку недвижимости в США общим размером около $50 млн.

Представители Маска и банкп не стали комментировать эту информацию, добавили в Bloomberg.