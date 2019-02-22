Китайские власти запретили работодателям спрашивать во время собеседования у женщин о личной жизни и делать тесты на беременность. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого в Китае многих женщин обязывали делать тесты на беременность при приеме на работу, но отныне, по данным ведомства, за такие требования нарушителям грозит штраф от $1 400.

Отмечается, что в министерстве уже выпустили соответствующий документ, снимающий при приеме на работе ограничения по половому признаку.

Добавляется, что эти меры направлены на недопущение дискриминации в отношении женщин.