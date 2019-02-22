Соединенные Штаты намерены оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в односторонне объявленной США зоне безопасности "Ат-Танф" близ иорданской границы, а также миротворческий контингент численностью 200 человек на северо-востоке арабской страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, американские военные будут составлять часть от общего контингента, в который войдут военнослужащие европейских государств. Общая численность европейских и американских военных должна будет составить от 800 до 1,5 тыс. человек. Других подробностей пока не приводится.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике дислоцирован американский контингент численностью 2 тыс. человек. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте.