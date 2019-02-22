Новый фильм о британском секретном агенте Джеймсе Бонде носит рабочее название Shatterhand, пишет The Guardian со ссылкой на Production Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В издании добавили, что начало съемок 25-й части фильмов должно начаться 6 апреля. Ожидается, что в роли агента 007 в последний раз снимется британский актер Дэниел Крэйг.