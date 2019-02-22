Министерство охраны природы Армении представило законопроект, запрещающий бесплатное предоставление одноразовых полиэтиленовых пакетов с 1 июля 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.



Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года продажа полиэтиленовых пакетов будет облагаться специальным налогом, целью которого является резкое сокращение использования пластиковых пакетов, а их продажа в Армении будет запрещена в 2022 году.

