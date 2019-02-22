В Стокгольме заявили об опасном сближении шведского и российского самолетов над Балтикой
Российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте вооруженных сил королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 м", - сказано в сообщении. Вооруженные силы сообщили об инциденте правительству Швеции, уточняется в документе.
"Это неприемлемое поведение. Министерство обороны оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы", - прокомментировал инцидент министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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