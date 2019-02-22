В центре Саратова обрушилась стена жилого дома
Кирпичная кладка жилого дома, построенного в XIX веке, частично обрушилась в пятницу в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в двухэтажном пятиквартирном жилом доме по адресу: улица Первомайская, 73.
"По предварительным данным, в двухэтажном жилом доме, построенном во второй половине XIX века, произошло частичное обрушение кирпичной кладки с улицы. В доме пять квартир, зарегистрировано 15 человек, проживают - 13. Пострадавших нет. На место выезжали сотрудники районной администрации и МЧС, угрозы для жителей нет", - сказала собеседница агентства.
Она со ссылкой на городские власти добавила, что судом по заявлению жильцов ранее вынесено решение о понуждении администрации признать дом аварийным.
"Прокуратура по факту частичного обрушения кирпичной кладки в доме организовала проверку", - добавила представитель ведомства.
Как следует из материалов на портале "Реформа ЖКХ", жилой дом, где произошло частичное обрушение кладки, был построен в 1877 году. Ремонт фундамента и несущих конструкций по региональной программе капремонта запланирован на 2027 год, при этом информации о планируемых работах по ремонту фасада дома нет.
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