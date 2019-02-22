Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал в пятницу помочь родным наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры получить гуманитарные визы для поездки в США на свидание с родственником, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава картеля "Синалоа" по прозвищу Коротышка был экстрадирован в США в начале 2017 года, там над ним идет суд. Недавно он был признан виновным по всем 10 предъявленным пунктам обвинения.



"Я был в Бадирагуато (родина Коротышки в Синалоа - ред.), и адвокат передал мне письмо матери Гусмана Лоэры, которая, как любая мать, просит помощи сыну. Юридическая служба поработала, в том числе по части гуманитарной помощи (получения виз для посещения США - ред.)", - заявил Обрадор на своей пресс-конференции в Мехико.

Пойманный в 2016 году Коротышка обвинялся в США сразу несколькими штатами в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. Ожидается, что окончательный приговор ему будет вынесен 25 июня. Бывшему главе картеля "Синалоа" грозит пожизненное заключение.

