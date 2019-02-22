Глава Мексики пообещал помочь родственникам наркобарона Коротышки
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал в пятницу помочь родным наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры получить гуманитарные визы для поездки в США на свидание с родственником, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Глава картеля "Синалоа" по прозвищу Коротышка был экстрадирован в США в начале 2017 года, там над ним идет суд. Недавно он был признан виновным по всем 10 предъявленным пунктам обвинения.
"Я был в Бадирагуато (родина Коротышки в Синалоа - ред.), и адвокат передал мне письмо матери Гусмана Лоэры, которая, как любая мать, просит помощи сыну. Юридическая служба поработала, в том числе по части гуманитарной помощи (получения виз для посещения США - ред.)", - заявил Обрадор на своей пресс-конференции в Мехико.
Пойманный в 2016 году Коротышка обвинялся в США сразу несколькими штатами в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. Ожидается, что окончательный приговор ему будет вынесен 25 июня. Бывшему главе картеля "Синалоа" грозит пожизненное заключение.
Ирландия представила "план спасения" на случай "жесткого" Brexit
В Газе более 40 человек пострадали в столкновениях с израильской армией
В центре Саратова обрушилась стена жилого дома
Пашинян повторяет за Азербайджаном
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Ирландия представила "план спасения" на случай "жесткого" Brexit
Глава Мексики пообещал помочь родственникам наркобарона Коротышки
Завершен ремонт на одной из станций бакинского метро
В центре Саратова обрушилась стена жилого дома
Состоялась презентация школы АДА - ФОТО
Пашинян повторяет за Азербайджаном
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
В США уточнили, сколько оставят военных в Сирии
В Судане объявили о формировании нового правительства
В Азербайджане оградят леса от скота и людей
В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность
Илон Маск взял ипотеку на $61 млн на 30 лет
В Харькове почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО
Французские полицейские требуют ужесточить меры против погромщиков
В Эстонии спасли из ледяной реки волка, приняв его за собаку
"Челси" оспорит наказание от ФИФА
-
22 Фев. 09:20 7 323
-
22 Фев. 11:36 7 208
-
22 Фев. 10:30 6 849
-
22 Фев. 13:46 4 629
-
22 Фев. 11:00 4 355