В Газе более 40 человек пострадали в столкновениях с израильской армией
22 февраля 2019 23:28 167
Двенадцатилетний мальчик погиб, еще 41 человек получил ранения в результате столкновений с израильской армией на востоке сектора Газа, сообщается в заявлении пресс-представителя министерства здравоохранения Палестины Вафы Яги, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Двенадцатилетний ребенок скончался от ранений, которые он получил от пуль израильских стрелков, 41 человек пострадал от израильских сил, (стрелявших) боевыми пулями, в 48-ю пятницу мирного "Великого марша возвращения" на востоке сектора Газа", - заявила Яги.
Выступления палестинцев продолжают десятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам.
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