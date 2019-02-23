Президент Судана объявил о введении чрезвычайного положения в стране
Президент Судана Омар аль-Башир объявил в пятницу о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год. Его обращение к народу с трибуны перед президентским дворцом транслировало национальное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как заявил глава государства после встречи с руководством правящей партии "Национальный конгресс", эти меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса. Так, аль-Башир объявил о роспуске правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций. Кроме того, он призвал парламент отложить обсуждение поправок к конституции, которые позволят ему баллотироваться на новый президентский срок. Одновременно с этим он призвал оппозицию к широкому диалогу.
Ранее в пятницу директор Службы национальной безопасности и разведки страны Салах Абдалла Салех сообщил в эфире телеканала Al-Hadath, что аль-Башир сложил с себя полномочия руководителя правящей партии "Национальный конгресс", но остается на посту президента страны "на переходный период". "Он не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок", - отметил Салех.
Президент Судана под давлением оппозиции и не прекращающихся с конца 2018 года народных выступлений пошел на ряд кардинальных преобразований в стране. По словам Салеха, будет распущено центральное правительство и региональные кабмины, отправлены в отставку главы всех провинций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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