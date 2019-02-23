В Подмосковье собаки напали на юных фигуристок
23 февраля 2019 00:43 206
В подмосковном Зарайске трое юных фигуристок пострадали в результате нападения собак, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Происшествие случилось 21 февраля, когда три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения шли на тренировку. У входа в Ледовый дворец на детей напали две собаки породы тибетский мастиф.
Сотрудники стадиона побежали на помощь спортсменкам, однако девочки получили ушибы, из-за чего работники арены вызвали скорую помощь.
Подмосковные следователи установили личность владельца двух мастифов.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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