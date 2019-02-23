Американский режиссер Вуди Аллен объединился с независимой европейской кинокомпанией Mediapro для работы над следующим фильмом. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя компании, проект еще находится на начальном этапе и о его подробностях еще рано говорить. По предварительной информации, действие картины будет происходить в Испании.