Стали известны подробности нового фильма Вуди Аллена
23 февраля 2019 08:26 201
Американский режиссер Вуди Аллен объединился с независимой европейской кинокомпанией Mediapro для работы над следующим фильмом. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам представителя компании, проект еще находится на начальном этапе и о его подробностях еще рано говорить. По предварительной информации, действие картины будет происходить в Испании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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