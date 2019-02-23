Трамп прокомментировал ситуацию между Индией и Пакистаном
23 февраля 2019 08:27 260
Американский лидер Дональд Трамп назвал ситуацию между Индией и Пакистаном "очень опасной", сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он добавил, что очень обеспокоен всем происходящим в двух странах.
"В Кашмире то, что случилось... это очень опасная ситуация между двумя странами", - отметил Трамп.
По словам Трампа, в США хотят остановить кризис в отношениях Индии и Пакистана и прекратить гибель людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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