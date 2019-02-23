Американский лидер Дональд Трамп назвал ситуацию между Индией и Пакистаном "очень опасной", сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он добавил, что очень обеспокоен всем происходящим в двух странах.

"В Кашмире то, что случилось... это очень опасная ситуация между двумя странами", - отметил Трамп.

По словам Трампа, в США хотят остановить кризис в отношениях Индии и Пакистана и прекратить гибель людей.