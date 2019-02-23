Исполняющий обязанности главы Минобороны США Патрик Шанахан в ходе встречи со своим турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил широкий круг вопросов, включая покупку Турцией российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Главы (военных ведомств США и Турции - ред.) обсудили широкий круг вопросов обороны, включая операции по уничтожению ИГ* в Сирии и озабоченность Соединенных Штатов потенциальной покупкой Турцией российской зенитно-ракетной системы С-400", - заявили в Пентагоне.

Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую - за счет предоставленного РФ оборонного кредита. Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что установка С-400 начнется в Турции в октябре 2019 года.