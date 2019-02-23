В Москве массово задерживаются и отменяются рейсы
23 февраля 2019 08:51 206
В российских столичных аэропортах задержано и отменено 65 рейсов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Согласно размещенной информации, во Внуково задержаны два рейса, в Домодедово - пять рейсов задержано и 15 отменно, в Шереметьево задержано 43 рейса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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