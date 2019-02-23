В российских столичных аэропортах задержано и отменено 65 рейсов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Согласно размещенной информации, во Внуково задержаны два рейса, в Домодедово - пять рейсов задержано и 15 отменно, в Шереметьево задержано 43 рейса.