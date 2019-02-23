США и Китай договорились по валютному регулированию
23 февраля 2019 08:54 163
Министр финансов США Стивен Мнучин проинформировал об итогах американо-китайских переговоров. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CNBC.
По словам министра, на переговорах Вашингтону и Пекину удалось достичь прогресса. При этом консультации между сторонами продлятся дольше, чем было запланировано изначально, а китайская делегация задержится в США еще на два дня. Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
22 Фев. 10:30 7 955
-
22 Фев. 11:36 7 326
-
22 Фев. 13:46 5 121
-
22 Фев. 11:00 4 736
-
22 Фев. 13:32 4 446