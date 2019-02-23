Французское общественное движение "Желтые жилеты" провело в пятницу вечером активную информационную подготовку к 15-й волне протестов против социально-экономической политики властей. В социальных сетях его неформальные лидеры подтвердили намерение вновь вывести в субботу своих сторонников на улицы Парижа и основных региональных центров.

Один из наиболее известных представителей "желтых жилетов", как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, - 40-летний служащий строительной компании Жером Родригес пообещал, несмотря на ранение, полученное в предыдущих столкновениях с полицией, прибыть утром в субботу к Триумфальной арке на площади Звезды.

Он намерен затем принять участие в шествии, маршрут которого пройдет от Елисейских полей по центральным кварталам Парижа, расположенным вдоль Сены.

"Наше единство и наша многочисленность являются мощной силой в борьбе с угнетением", - заявил в социальных сетях Родригес, тяжело пострадавший во время столкновения манифестантов с полицией на площади Бастилии 26 января в ходе 11-й волны протестов.

Планы Друэ

Другой неформальный национальный лидер "желтых жилетов", 33-летний водитель грузовика Эрик Друэ информировал активистов о том, что в 15-ю субботу манифестаций планирует отправиться к выставочному комплексу у Версальских ворот. Там в этот день должен начать работу Международный сельскохозяйственный салон.

Свое появление Друэ намеревался синхронизировать с посещением салона президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Глава государства традиционно открывает эту ежегодную встречу французских фермеров и проводит затем на выставке несколько часов.

В акциях "желтых жилетов" Друэ участвует в ожидании приговора, который должен быть объявлен по его делу 29 марта. На процессе в Париже 15 февраля столичная прокуратура потребовала для него условного приговора к месяцу тюрьмы и штрафу в €500 за проведение манифестаций без разрешения властей.

Заверения главы МВД

В полиции пока не сообщили точных данных о том, сколько сотрудников правоохранительных органов будут дежурить на улицах Парижа в 15-ю волну протестов. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заверил, однако, что полицейские сумеют поддержать порядок. "Если кто-то думает, что полицейские устали и их можно испытывать на прочность, то он ошибается, - предупредил глава МВД. - Полиция будет на месте и сделает свое дело".

Подготовку к субботним маршам вели в пятницу и в регионах Франции. В Ренне, главном городе региона Бретань на северо-западе Франции, в 300 км от Парижа, ожидают на субботний марш от 2 до 3 тыс. "желтых жилетов". В шествии по городу примет участие один из наиболее известных бретонских лидеров движения 31-летний механик Максим Николь.

Пикник на Луаре

"Желтые жилеты" планируют собраться и на территории исторического королевского замка Шамбор, который является одним из главных исторических памятников эпохи Ренессанса на Луаре. Организаторы "желтых жилетов" намерены устроить в парке всемирно замка пикник для более чем 2 тыс. участников протестного движения.

Как напоминают французские СМИ, в декабре 2017 года в этом же замке XVI века президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал с друзьями и соратниками свое сорокалетие. На этот раз главной фигурой в исторических интерьерах станет 33-летняя индивидуальная предпринимательница Пола Людоски. Именно ей приписывают авторство петиции "За снижение цен на автомобильное топливо на АЗС", к которой присоединились в социальных сетях около 900 тыс. человек.

Как подчеркнула Людоски, она составляла эту петицию совершенно самостоятельно, поскольку не принадлежит ни к одной ассоциации или политической партии. Активистка движения, однако, призналась, что получает предложения от политиков, готовых присоединиться к ее акциям.

Полицейские устали

В Бордо полиция опасается новых столкновений с демонстрантами. Несмотря на заверения, данные главой МВД Кристофом Кастанером, профсоюзные объединения полиции этого города уже предупредили власти о том, что в службе порядка сложилась "критическая ситуация".

Они ссылаются на "моральную и физическую усталость" полицейских. Силы правопорядка настаивают на оснащении подразделений эффективными средствами борьбы для ведения уличных боев.

Демонстрации ожидаются также в Лилле, Лионе, Страсбурге, Тулузе и других городах. В первой манифестации, состоявшейся 17 ноября, напоминают аналитики, приняли участие 282 тыс. человек. Но, начиная с девятой волны протестов, число участников неуклонно снижалось.

В минувшую субботу, в 14-ю волну протестов, в манифестациях и шествиях участвовали, по официальным сведениям, 41,5 тыс. человек. Источником статистики является, однако, министерство внутренних дел, чьи данные, как правило, значительно ниже, чем у самих организаторов шествий.