В Стамбуле произошло цепное ДТП с участием 11 автомобилей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, авария произошла на трассе D-100 около 03:00 по местному времени. В результате аварии погиб один человек, четверо получили ранения.

Причиной аварии стала потеря одним из водителей управления в дождливую погоду, в результате чего автомобиль врезался в ограждения, что и стало причиной столкновения других 10 автомобилей.

Раненые доставлены в местные больницы.