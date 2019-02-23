Ужасная цепная авария в Стамбуле, есть погибший и раненые - ФОТО
23 февраля 2019 09:03 175
В Стамбуле произошло цепное ДТП с участием 11 автомобилей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, авария произошла на трассе D-100 около 03:00 по местному времени. В результате аварии погиб один человек, четверо получили ранения.
Причиной аварии стала потеря одним из водителей управления в дождливую погоду, в результате чего автомобиль врезался в ограждения, что и стало причиной столкновения других 10 автомобилей.
Раненые доставлены в местные больницы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!