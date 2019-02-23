Ким Чен Ын заявил о нежелании видеть ядерное оружие в сумках своих детей
23 февраля 2019 09:15 128
Бывший директор американского центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким рассказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность отказаться от ядерного оружия ради своих детей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Ренхап".
По словам Кима, американский госсекретарь Майк Помпео поинтересовался у Ким Чен Ына, действительно ли он готов к денуклеаризации. В ответ глава КНДР напомнил, что является мужем и отцом.
"...я не хочу, чтобы мои дети носили с собой ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь", - сказал Ким Чен Ын.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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