Бывший директор американского центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким рассказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность отказаться от ядерного оружия ради своих детей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Ренхап".

По словам Кима, американский госсекретарь Майк Помпео поинтересовался у Ким Чен Ына, действительно ли он готов к денуклеаризации. В ответ глава КНДР напомнил, что является мужем и отцом.

"...я не хочу, чтобы мои дети носили с собой ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь", - сказал Ким Чен Ын.