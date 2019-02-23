Спасение тонущего ребенка из бурлящей реки попало на камеры - ВИДЕО
В Китае полицейские вытащили ребенка из бурлящего речного потока. На ролик, снятый очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел 14 февраля в городе Кашгар автономного округа Синьцзян. 11-летний мальчик играл у реки и случайно провалился в ледяную воду. Очевидцы тут же связались с полицейским участком и сообщили о происшествии, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Представители власти незамедлительно прибыли по адресу. К тому времени ребенка унесло течением на два километра. Полицейский по имени Давути (Dawuti) первым покинул машину, вошел в воду и схватил мальчика. Трое его сослуживцев выстроились в ряд и взялись за руки, создав для них живую лестницу. Полицейские благополучно вытащили ребенка из воды.
Благодаря быстрой спасательной операции мальчик не пострадал. Его переодели в сухую одежду и доставили в больницу для медицинского обследования.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
22 Фев. 13:46 5 610
-
22 Фев. 13:32 4 950
-
22 Фев. 16:45 3 765
-
22 Фев. 17:52 3 706
-
22 Фев. 21:20 3 337