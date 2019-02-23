В Китае полицейские вытащили ребенка из бурлящего речного потока. На ролик, снятый очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел 14 февраля в городе Кашгар автономного округа Синьцзян. 11-летний мальчик играл у реки и случайно провалился в ледяную воду. Очевидцы тут же связались с полицейским участком и сообщили о происшествии, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Представители власти незамедлительно прибыли по адресу. К тому времени ребенка унесло течением на два километра. Полицейский по имени Давути (Dawuti) первым покинул машину, вошел в воду и схватил мальчика. Трое его сослуживцев выстроились в ряд и взялись за руки, создав для них живую лестницу. Полицейские благополучно вытащили ребенка из воды.

Благодаря быстрой спасательной операции мальчик не пострадал. Его переодели в сухую одежду и доставили в больницу для медицинского обследования.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

