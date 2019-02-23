Отдала единственного сына сразу после рождения - душераздирающее обращение матери - ВИДЕО
Сеть растрогало видео матери, которая объясняет новорожденному малышу почему вынуждена отдать его приемным родителям.
Трудно понять, что чувствует мать, которая вынуждена отдать ребенка в чужие руки ради его же блага.
Девятнадцати летняя Ханна Монджи записала видеобращение своему сыну, которого отдает приемным родителям. Хана забеременела в 18 лет. Все было хорошо, пока через несколько месяцев не случилась страшная трагедия - скончался молодой человек девушки. Она понимала, что не потянет ребенка одна, поэтому решила отдать его на усыновление.
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Однако, прощания с малышом так и не случилось. У девушки сложились хорошие отношения с приемной матерью, и она периодически навещает его.
Источник:ТОК
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