Пожар в пристройке Государственной консерватории имени П.И.Чайковского в центре Москвы полностью потушен. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее в столичном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пристройка загорелась при проведении реконструкции, очаг находится на третьем этаже. Людей в здании нет.

"Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

