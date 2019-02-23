В Москве произошел пожар в консерватории Чайковского
23 февраля 2019 12:32 97
Пожар в пристройке Государственной консерватории имени П.И.Чайковского в центре Москвы полностью потушен. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее в столичном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пристройка загорелась при проведении реконструкции, очаг находится на третьем этаже. Людей в здании нет.
"Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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