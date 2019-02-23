Отказ Германии от поставок вооружений Саудовской Аравии вызвал напряженность в отношениях Берлина с Лондоном и Парижем. Об этом, как передает Day.Az, заявил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Германия в октябре 2018 года ввела полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, что распространяется также на поставки комплектующих германского производства для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией. Из-за позиции Берлина оказались заблокированы, в частности, поставки ракет воздух-воздух RR Meteor, которыми должны быть вооружены европейские истребители Eurofighter Typhoon, закупаемые Саудовской Аравии.

"Данная ситуация посеяла напряженность в отношениях Берлина с Лондоном и Парижем. Британские власти даже обвинили правительство Германии, что своей позицией оно препятствует выполнению Евросоюзом своих обязательств в рамках НАТО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Лондон и Париж сейчас добиваются от Германии снять запрет на поставки Саудовской Аравии вооружений, в которых доля германских комплектующих не превышает 20%.

Как заявил на днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, вопрос о возобновлении Германией поставок вооружений в Саудовскую Аравию связан с решением конфликта в Йемене. Первоначально Берлин связывал эмбарго с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.