Китайцам запретили расспрашивать женщин о семье и детях на работе
В Китае запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отныне в стране законодательно запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседования и рассмотрении планов на прием новых сотрудников. Кроме того, тест на беременность уберут из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии.
Тех, кто нарушит правила, оштрафуют на сумму от 10 тысяч юаней до 50 тысяч юаней. В случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии.
Как отмечает Reuters, Китай, будучи второй крупнейшей экономикой в мире, - страна с самым высоким числом работающих женщин в Азии. Однако в последние годы этот показатель стал снижаться. По данным Всемирного банка, в 1990 году 73 процента китаянок старше 15 лет работали. В 2018 году показатель снизился до 61 процента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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