Самолет-разведчик США пролетел над Россией
23 февраля 2019 15:00 197
Военный самолет Соединенных Штатов пролетел над российской территорией. Об этом свидетельствует портал PlaneRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, речь идет о воздушном судне Boeing OC-135B, бортовой номер которого 61-2670. Он был замечен недалеко от Читы.
По данным РИА "Новости", разведывательный полет был совершен в соответствии с Договором по открытому небу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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