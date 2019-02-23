Военный самолет Соединенных Штатов пролетел над российской территорией. Об этом свидетельствует портал PlaneRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, речь идет о воздушном судне Boeing OC-135B, бортовой номер которого 61-2670. Он был замечен недалеко от Читы.

По данным РИА "Новости", разведывательный полет был совершен в соответствии с Договором по открытому небу.