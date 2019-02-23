По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва, который прогремел в субботу днем на ткацкой фабрике в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию и очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в округе Бхадохи. Как сообщили очевидцы произошедшего, взрыв был такой силы, что до основания разрушил как саму фабрику, так и несколько расположенных поблизости зданий. Точная причина аварии пока не называется, однако полиции удалось установить, что на территории промышленного объекта находилась нелегальная мастерская по производству фейерверков.

"Когда произошел взрыв, на фабрике было мало людей. Маловероятно, что под завалами остался кто-то еще", - сказал телеканалу представитель полиции штата Пиюш Шривастава.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и ведут расследование случившегося.