Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 11.43 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 66 километрах к югу от города Тобело (провинция Северное Малуку). Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

В Эквадоре произошло второе за день землетрясение, на данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала. В эфире радио Sputnik заведующий лабораторией Центра геофизических прогнозов "Градиент" Виктор Боков рассказал, насколько это опасно.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.