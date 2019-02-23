Инвестиционная компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway за сутки потеряла более $4,3 млрд после того, как рухнули акции ее актива Kraft Heinz. Berkshire Hathaway принадлежит свыше 325 млн акций (26,5%) этой компании, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Kraft Heinz - один из крупнейших производителей продуктов питания в мире. В начале торгов в пятницу котировки его акций рухнули более чем на 26% - до рекордного минимума.

Резкое падение котировок было вызвано тем, что компания сообщила сразу о нескольких неприятных для нее новостях, пишет Bloomberg.

Во-первых, Kraft Heinz отчиталась о значительном квартальном убытке, который в октябре-декабре прошлого года составил $12,61 млрд против $8 млрд прибыли в четвертом квартале 2017 г. Эти результаты оказались хуже прогнозов. Во-вторых, компания объявила о сокращении дивидендов более чем на треть - до 40 центов на акцию. Кроме того, Kraft Heinz сообщила о расследовании комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении нее.