Известный стендап-комик и актер покончил с собой
23 февраля 2019 17:53 267
48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Причиной смерти стало самоубийство. Как сообщает издание, у артиста наблюдались проблемы с психикой, его госпитализировали в 2011 году с биполярным расстройством личности, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
Стивенс создал шоу Brody Stevens: Enjoy It!, а также снимался в комедиях "Мальчишник в Вегасе" и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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