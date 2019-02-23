48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.

Причиной смерти стало самоубийство. Как сообщает издание, у артиста наблюдались проблемы с психикой, его госпитализировали в 2011 году с биполярным расстройством личности, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Стивенс создал шоу Brody Stevens: Enjoy It!, а также снимался в комедиях "Мальчишник в Вегасе" и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок".