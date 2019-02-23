По меньшей мере 99 человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем на северо-востоке Индии, как передаёт Trend со ссылкой на Интерфакс сообщает "Би-би-си". Еще более 100 человек госпитализированы.

Среди погибших есть несколько женщин, которые работали на чайных плантациях в штате Ассам.

Полиция уже обнаружила место, где производился некачественный алкоголь, изъято около 1,5 литров опасной жидкости. Обнаруженный алкоголь отправлен на исследование - врачи в госпиталях, где оказывается помощь пострадавшим, не могут определить, какое именно вещество привело к отказу органов пострадавших.

Этот инцидент произошел менее чем через две недели после того, как 99 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в северных штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Тогда сообщалось, что люди, вероятно, отравились метанолом. В 2011 году 172 человека погибли при аналогичных обстоятельствах в Западной Бенгалии.