Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях встретиться с лидером США Дональдом Трампом после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта, передаёт Day.Az со ссылкой на Trend.

"После 31 марта я, возможно, отправлюсь с визитом в Вашингтон, либо же сам [президент США Дональд] Трамп посетит Турцию", - сказал он.

Эрдоган прокомментировал состоявшийся 22 февраля телефонный разговор с американским коллегой. "Могу сказать, что у нас с Трампом состоялся позитивный разговор по теме Сирии", - подчеркнул президент Турции.

Турецкий лидер также вновь высказался о перспективах создания зоны безопасности на севере Сирии. "Если вдоль турецкой границы будет создана какая-либо зона безопасности, она должна находиться под контролем Турции", - отметил он.