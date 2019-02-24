Парламентские выборы пройдут в воскресенье в Молдовы, где у президента не так много полномочий, а реальные рычаги власти в руках парламента и назначенного им правительства.

В стране надеются, что они положат конец противостоянию между всенародно избранным главой государства Игорем Додоном, который выступает за баланс в отношениях между Востоком и Западом, и правящей Демократической партией Молдовы (ДПМ), сделавшей ставку на сближение с ЕС, США и НАТО. Такой расклад вызвал напряженность в стране, население которой, по опросам, опасно расколото геополитическими пристрастиями примерно пополам.

Почти все опросы называют фаворитом выборов поддерживающую президента оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова, которую готова поддержать почти половина определившихся избирателей. Социалисты обещают восстановить охладевшие за последние годы отношения с Россией, укреплять молдовскую государственность, нейтралитет, жестко противодействовать унионистам - так здесь называют сторонников объединения с Румынией.

Только пятая часть избирателей готова проголосовать за демократов, которые унаследовали власть от проевропейской коалиции, сформированной в 2009 году с либерал-демократами и либералами. Их лидеры, заручившись поддержкой Вашингтона и Брюсселя, пообещали скорое вступление страны в ЕС, но на деле все обернулось спадом экономики, серией коррупционных и политических скандалов, превративших мечты в иллюзию. За десять лет число сторонников интеграции в ЕС сократилось с 70% почти вдвое.