Президентские выборы пройдут в воскресенье в западноафриканской Республике Сенегал. Они станут 11-ми с момента провозглашения независимости страны в 1960 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В избирательном бюллетене значатся имена пяти политиков - действующего главы государства Маки Саля, а также его соперников - Мадике Нианга, Идриссы Сека, Иссы Саля и Усмана Сонко. Ранее из президентской гонки выбыли два влиятельных претендента, которые, по мнению политологов, могли бы вмешаться в борьбу за высший пост. Это Карим Вад, сын бывшего президента Сенегала Абдулая Вада (2000-2012) и экс-член правительства, а также бывший мэр Дакара (2009-2018) Халифа Саль. Оба осуждены за хищение государственных средств.

Наблюдатели полагают, что основная борьба за президентское кресло развернется между Маки Салем и Идриссой Секом. На третьей позиции, по данным ряда опросов, находится Усман Сонко.

Как сообщили в МВД республики, принять участие в голосовании смогут свыше 6,6 млн избирателей, для которых открыты более 14,6 тыс. участков по всей стране, еще 746 участков - за рубежом. В ведомстве заверили, что "необходимые приготовления к выборам завершены, и они пройдут в оптимальных условиях". "Выборы будут проведены в атмосфере прозрачности, при уважении прав всех кандидатов, в строгом соответствии с законами Сенегала", - подчеркнули в министерстве.

Заслугой Саля ряд экспертов называет достижение экономического роста и реализацию масштабных инфраструктурных объектов. В случае переизбрания он намерен продолжать воплощать в жизнь принятый в 2012 году амбициозный стратегический план "Возрождение Сенегала", рассчитанный до 2035 года. Его главные цели - экономические преобразования и инфраструктурные проекты. В числе других приоритетных направлений - содействие образованию и трудоустройству молодежи, развитие цифровой экономики, индустриализация и охрана окружающей среды.

Вместе с тем противники Саля обвиняют его в авторитаризме. Так, по этой причине главная оппозиционная сила страны - Демократическая партия Сенегала - отказалась выдвигать своего кандидата, а ее лидер Абдулай Вад призвал к бойкоту голосования. Идрисса Сек, со своей стороны, выступает за оптимизацию госаппарата и бюджета, создание открытой и конкурентной экономики, основанной на высоких технологиях, содействие развитию малого и среднего бизнеса.

Согласно действующим законам Сенегала, президент является главой государства и исполнительной власти, а также возглавляет вооруженные силы. Он обладает правом законодательной инициативы, в том числе в вопросах пересмотра конституции, подписывает указы и постановления.

Президент обладает правом роспуска парламента, но не ранее, чем через два года после его избрания. Он назначает премьер-министра страны. В случае смерти или недееспособности президента его замещает председатель парламента.

По итогам нынешних выборов президент Сенегала будет избран на пять лет, ранее срок его полномочий составлял семь лет.

Глава государства избирается в ходе всеобщего прямого голосования абсолютным большинством. Если в первом туре ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов, то проводится второй тур.