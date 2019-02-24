Кинорежиссер Георгий Данелия госпитализирован в Москве
24 февраля 2019 09:07 186
Кинорежиссер Георгий Данелия госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на жену режиссера Галину Юркову-Данелия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По предварительной информации, причиной госпитализации Данелии стал пневмоторакс - скопление воздуха в плевральной полости.
Отмечается, что 88-летний режиссер обратился к медикам из-за приступа одышки.
Георгий Данелия - советский и российский кинорежиссер и сценарист. Наиболее известными его работами являются фильмы "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза!".
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