Кинорежиссер Георгий Данелия госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на жену режиссера Галину Юркову-Данелия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительной информации, причиной госпитализации Данелии стал пневмоторакс - скопление воздуха в плевральной полости.

Отмечается, что 88-летний режиссер обратился к медикам из-за приступа одышки.