Движение "Желтые жилеты" вновь провело многочасовые уличные марши в городах Франции. 15-я волна протестов сопровождалась новыми беспорядками, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило министерство внутренних дел республики, в манифестациях приняли участие 46,6 тыс. человек. Сами организаторы шествий пока еще не предоставили собственной полной статистики, которая, как правило, заметно расходится с данными полиции. Тем не менее, даже официальные сведения свидетельствуют о небольшом росте рядов манифестантов по сравнению с предыдущей субботой. Тогда в маршах участвовали 41,5 тыс. человек.

В Париже отправной точкой шествия 5,8 тыс. манифестантов вновь стали Елисейские поля. В целом "желтое цунами", как был назван парижский марш в социальных сетях, не сопровождалось особо крупными инцидентами. Полиция, однако, сочла необходимым применить слезоточивый газ в конце маршрута - на площади Трокадеро.

Беспорядки в провинции

Главной ареной беспорядков на этот раз вновь стала провинция. "Непрекращающееся насилие, - прокомментировал в Twitter 15-ю волну протестов глава МВД Кристоф Кастанер. - Бесчинства в Клермон-Ферране, Руане, Монпелье неприемлемы. Я приветствую действия наших сил правопорядка, хладнокровно и решительно вмешавшихся в ситуацию, хотя сами они подверглись яростным атакам".

В Клермон-Ферране, административном центре департамента Пюи-де-Дом, где назначили место регионального сбора "желтые жилеты", были закрыты магазины, общественные здания, парки, отменены концерты и спектакли. По улицам города, по данным служб правопорядка, прошли 2,5 тыс. манифестантов, по сведениям самих организаторов марша, - 5-6 тыс.

На торговой улице произошли столкновения между жандармами и группой погромщиков, действовавших на полях демонстрации. Последние пытались устроить большой пожар в центре города, поджигая мусорные баки. Они забросали камнями машину пожарных. Один человек был ранен.

Мнение префекта

Полиция задержала 33 участников беспорядков в Клермон-Ферране. Комментируя события, префект департамента Анн-Гаэль Бодуэн-Клер заявила, что в этот день "уровень насилия был экстремальным". 15 человек задержаны в Ренне в рамках "превентивного контроля перед демонстрацией". Беспорядки произошли и в нормандской столице Руане, где задержаны семь человек.

В крупнейших провинциальных мегаполисах Марселе и Лионе шествия демонстрантов проходили без особых инцидентов. В Бордо, где марши последних недель были отмечены беспорядками, на этот раз демонстрация носила мирный характер. Ее организаторы, сделав ставку на спокойный марш, сами блокировали доступ на городскую площадь, где обычно происходили столкновения с полицией.

В поисках выхода из кризиса

Перед новой волной протестов руководители "желтых жилетов" сообщили в социальных сетях о своих планах переговорить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время открытия ежегодного Сельскохозяйственного салона. Неформальный лидер движения 33-летний водитель грузовик Эрик Друэ появился в субботу в выставочном комплексе у Версальских ворот, где проходит эта выставка, однако вскоре покинул его, так и не встретившись с Макроном. Аналогичную попытку намеревался предпринять и другой представитель движения Бенжамен Коши.