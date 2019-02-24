СМИ сообщили о возвращении Opel в Россию
24 февраля 2019 10:27 204
Немецкий производитель Opel вернется на российский автомобильный рынок в нынешнем году, об этом сообщает "Авторевю".
По данным издания, первый этап возвращения бренда в Россию может начаться до конца весны этого года, а управлять процессом будет концерн PSA Peugeot-Citroen, который в 2017 году выкупил немецкую компанию у концерна General Motors (GM), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Одной из причин возврата Opel в Россию может стать значительное падение продаж концерна PSA - в 2018 году было продано менее пяти тысяч автомобилей марки Peugeot и Citroen, что ниже уровня 2002 года, отмечает "Авторевю".
При этом модельный ряд немецкого автопроизводителя будет ограниченным, указывает издание. Так, из-за ограничений, наложенных концерном General Motors при продаже Opel, новый владелец немецкого бренда не может производить и продавать в России модели на платформе GM: Astra, Corsa, Mokka, Zafira и Insignia.
В связи с этим первыми автомобилями под маркой Opel в России станут коммерческие автомобили Zafira Life и Vivaro, а также кроссоверы Crossland X и Grandland X, пишет "Авторевю".
Производство автомобилей, как указывает издание, будет вестись на заводе PSMA (совместное предприятие PSA и японской компании Mitsubishi - ред.) в Калужской области.
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и полностью свернул производство автомобилей на российских предприятиях, резко сократив модельный ряд на российском рынке. В рамках этого плана бренд Opel полностью ушел из России.
В марте 2017 года французский автомобилестроительный концерн PSA Peugeot-Citroen объявил о приобретении за 2,2 миллиарда евро европейских подразделений GM - немецкой Opel и британской Vauxhall.
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