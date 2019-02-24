Одной из причин возврата Opel в Россию может стать значительное падение продаж концерна PSA - в 2018 году было продано менее пяти тысяч автомобилей марки Peugeot и Citroen, что ниже уровня 2002 года, отмечает "Авторевю".

При этом модельный ряд немецкого автопроизводителя будет ограниченным, указывает издание. Так, из-за ограничений, наложенных концерном General Motors при продаже Opel, новый владелец немецкого бренда не может производить и продавать в России модели на платформе GM: Astra, Corsa, Mokka, Zafira и Insignia.

В связи с этим первыми автомобилями под маркой Opel в России станут коммерческие автомобили Zafira Life и Vivaro, а также кроссоверы Crossland X и Grandland X, пишет "Авторевю".