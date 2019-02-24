Совместные военные действия России, Турции и Ирана на территории Сирии не планируются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас не планируются совместные военные действия России, Турции и Ирана на территории Сирии", - сказал Лавров в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс" в преддверии визитов в КНР и Вьетнам.

РФ, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии.