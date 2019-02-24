Умер «король голливудских мюзиклов» Стэнли Донен
24 февраля 2019 11:03 155
Голливудский режиссер Стэнли Донен умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сыновья Джошуа и Марк подтвердили Associated Press информацию о смерти Донена. Режиссер скончался от сердечной недостаточности.
За свою карьеру Стэнли Донен снял 32 фильма и выступил продюсером еще 17. Был режиссером таких известных мюзиклов, как "Поющие под дождем", "Забавная мордашка", "Двое на дороге", за что получил титул "короля голливудских мюзиклов". В 1998 году получил "Оскар" за вклад в развитие американского кино.
-
23 Фев. 16:50 6 344
-
23 Фев. 23:21 4 736
-
23 Фев. 13:55 4 559
-
23 Фев. 18:21 3 247
-
23 Фев. 13:34 2 813