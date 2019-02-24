Голливудский режиссер Стэнли Донен умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сыновья Джошуа и Марк подтвердили Associated Press информацию о смерти Донена. Режиссер скончался от сердечной недостаточности.

За свою карьеру Стэнли Донен снял 32 фильма и выступил продюсером еще 17. Был режиссером таких известных мюзиклов, как "Поющие под дождем", "Забавная мордашка", "Двое на дороге", за что получил титул "короля голливудских мюзиклов". В 1998 году получил "Оскар" за вклад в развитие американского кино.