ANNA Money решили внедрить такую функцию в свое приложение, чтобы пользователи тщательнее обдумывали и отслеживали свои расходы, передает Day.Az со ссылкой на noi.md.

Сервис будет доступен только для владельцев бизнес-карт, которые пользуются приложением ANNA. Также представители проекта рассказали о том, что их нововведение - это веселое дополнение к тем финансовым услугам и функциям, которые уже есть в их приложении. Они считают, что пользователи должны получать удовольствие даже если они тратят с трудом заработанные деньги.

Компания провела кастинг, на котором было более 10 котов.

ANNA Money также выпустили ролик, в котором показали, какой сложный путь они прошли перед тем, как записать идеальное мяуканье для своего приложения.

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