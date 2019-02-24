Фотограф из Великобритании Росс Лонг (Ross Long) сделал забавный снимок самца коалы во время путешествия по Австралии, сообщает Daily Mail.

Росс рассказал, что наткнулся на самца коалы, расположившегося на дереве, абсолютно случайно, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

При этом животное довольно долго сидело неподвижно и смотрело на незнакомца.

Фотографу, по его словам, оставалось только воспользоваться моментом и сделать кадр.