Лобовое столкновение ВАЗа и троллейбуса в Башкирии попало на камеры - ВИДЕО
24 февраля 2019 12:15 197
В Башкирии легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся со встречным троллейбусом. Инцидент произошел вечером 22 февраля на улице Западной в Стерлитамаке. Момент аварии зафиксировал авторегистратор, установленный в салоне общественного транспорта, передает Day.Az со ссылкой на gtrk.tv.
Как видно на кадрах, водитель "Дэу Нексии" совершил резкий маневр влево, столкнувшись с попутным ВАЗом 14-й модели. Мужчина, управлявший "Ладой", выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом. Предварительно установлено, что в аварии пострадали два человека.
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