Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может развернуть военную полицию в создаваемой буферной зоне на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, глава МИДа рассказал об этом в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас, в принципе, есть опыт, когда договоренности "на земле" о прекращении огня, соблюдении мер безопасности и создании зон деэскалации сопровождались развертыванием российской военной полиции, - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что для данной буферной зоны такая возможность сохраняется.