Россия может развернуть военную полицию на границе Сирии и Турции
24 февраля 2019 12:23 206
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может развернуть военную полицию в создаваемой буферной зоне на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, глава МИДа рассказал об этом в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"У нас, в принципе, есть опыт, когда договоренности "на земле" о прекращении огня, соблюдении мер безопасности и создании зон деэскалации сопровождались развертыванием российской военной полиции, - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что для данной буферной зоны такая возможность сохраняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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