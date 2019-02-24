Представитель Домодедово, в свою очередь, сообщил, что все выходы на посадку в едином терминале оснащены автоматизированными турникетами (eGate): пассажиры могут самостоятельно пройти в зону предполетного контроля или на посадку. eGate распознает 2D-штрихкод и QR-код как в бумажном, так и в электронном виде. Однако источник РИА Новости не уточнил, с какого именно числа на борт самолета можно будет пройти по электронному талону.