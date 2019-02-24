Почти 300 автомобилей сгорели на авиашоу в Индии - ВИДЕО
24 февраля 2019 13:14 56
На парковке аваишоу в Индии произошел крупный пожар: сгорели около 300 автобусов и автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.
Пожар произошел в субботу на парковке аэродрома Елаханка в Бангалоре. В эти дни там проходит международный авиасалон Aero India - 2019. После инцидента авиасалон приостановил работу. Парковка находится совсем рядом с летным полем.
Данных о погибших и пострадавших нет. Пожар мог начаться из-за того, что кто-то из посетителей бросил непотушенную сигарету в сухую траву, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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